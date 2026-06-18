Нижегородского душегуба осудили за убийство украинского маньяка

По версии следствия, ночью 21 марта 2026 года в одной из камер Исправительной колонии № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия уроженец Горьковской области убил гражданина Украины. Оба были осуждены к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.
По данным Telegram-канал SHOT, убийцей оказался нижегородский душегуб Сергей Туркин, а его жертвой 52-летний украинский маньяк Александр Дуга. Сообщается, что между сокамерниками давно были натянутые отношения. Якобы Туркина раздражало, что Дуга плохо ходит из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Во время очередной ссоры, нижегородец стал душить сокамерника, сломав ему гортань и подъязычную кость. На этом Туркин не успокоился и, выломав из сливного механизма бачка от унитаза пластиковую деталь, вонзив её в шею Дуги. Во время расправы в камеры ворвались сотрудники колонии. Александра Дугу госпитализировали в медсанчасть, но спасти не смогли. Украинец скончался от асфиксии.
Сергей Туркин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему назначено 12 лет лишения свободы в дполнение к ранее назначенным наказаниям.
Сергей Туркин осуждён к пожизненному заключению в 2020 году. На его счету целый ряд тяжких преступлений, в том числе двойное убийство и неоднократное изнасилование несовершеннолетней. Все преступления были совершены на территории Нижегородской области.
Гражданину Украины Александру Дуге суд вынес пожизненный приговор в 2003 году. В 2002 году он одним за другим зарубил топором свою жену, тещу, тестя, а затем задушил пятилетнюю дочь.
После этого Дуга спрятал тела в склепе, который устроил в погребе гаража своего частного дома. Убийства были совершены из корыстных побуждений.
Напомним, нижегородский живодер избежал уголовной ответственности.