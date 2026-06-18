Нижегородского душегуба осудили за убийство украинского маньяка

Во время очередной ссоры, нижегородец стал душить сокамерника, сломав ему гортань и подъязычную кость. На этом Туркин не успокоился и, выломав из сливного механизма бачка от унитаза пластиковую деталь, вонзив её в шею Дуги. Во время расправы в камеры ворвались сотрудники колонии. Александра Дугу госпитализировали в медсанчасть, но спасти не смогли. Украинец скончался от асфиксии.