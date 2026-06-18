Доверие, которое не купишь: формула ответственности в строительстве

Как управлять продажами, чтобы ни один дольщик не остался без внимания? На этот вопрос 18 июня на форуме «Движение» ответил замгендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. Он раскрыл секреты внутренней системы контроля, где каждый дом расписан буквально поквартирно. Работа строится по принципу «утро — план, вечер — факт». Эффективность оценивается по цветовой шкале: 101% выполнения — «красная зона» (ежедневный контроль), 110% — «жёлтая», 120% — «зелёная».Заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин отметил, что такой фундамент выстраивается на личном примере руководства. По его словам, гендиректор Юрий Иванович Иванов однажды приехал на сложный разговор с семьёй и жёстко обозначил позицию: «Пока вопросы людей не будут закрыты, я из кабинета не уйду».