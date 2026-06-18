Сальдо заявил, что постоянно получал угрозы

«Вопрос. Поступали ли в ваш адрес угрозы, в том числе угрозы убийства? Если да, то в связи с чем, когда и кто такие угрозы высказывает? Ответ. Угрозы были постоянно. В украинских социальных сетях, пабликах и средствах массовой информации, но кто конкретно эти угрозы высказывал, я не знаю», — зачитал прокурор показания Сальдо.