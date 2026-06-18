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Сальдо заявил, что постоянно получал угрозы

Сальдо заявил, что постоянно получал угрозы убийством.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн — РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему постоянно поступали угрозы убийством, сообщил в суде в Ростове-на-Дону прокурор, оглашая показания чиновника.

В четверг Южный окружной военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела о покушении на Сальдо в 2022 году и убийстве двух общественников.

Прокурор огласил показания Сальдо, проходящего потерпевшим по делу. В них он сообщает, что в 2022 году был назначен главой военно-гражданской администрации Херсонской области, и публично поддерживал и продолжает поддерживать СВО.

«Вопрос. Поступали ли в ваш адрес угрозы, в том числе угрозы убийства? Если да, то в связи с чем, когда и кто такие угрозы высказывает? Ответ. Угрозы были постоянно. В украинских социальных сетях, пабликах и средствах массовой информации, но кто конкретно эти угрозы высказывал, я не знаю», — зачитал прокурор показания Сальдо.

Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации Херсонской области и иных лиц.

В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло — устройство сработало преждевременно.

Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.