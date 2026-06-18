Почему россияне выбирают Калининград

Калининград вновь оказался в центре внимания исследователей, изучающих внутреннюю миграцию россиян. По итогам первого полугодия 2026 года город занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности, подготовленном Финансовым университетом при Правительстве РФ. Согласно исследованию, именно Калининград сегодня является самым желанным направлением для переезда и покупки жилья среди крупных городов страны.
Исследование основано на опросах жителей российских городов с населением более 250 тысяч человек. Респондентам задавали два ключевых вопроса: готовы ли они переехать в другой город России и где хотели бы приобрести недвижимость. На основании этих данных рассчитывался итоговый индекс миграционной привлекательности.
Безоговорочное первое место.
В итоговом рейтинге Калининград набрал 90 баллов и уверенно занял первое место среди 69 российских городов. Ближайшим преследователем стал Ярославль с результатом 79 баллов. Далее расположились Сочи, Новороссийск и Владимир.
Особенно примечательно, что Калининград стал лидером сразу по нескольким показателям. Баланс между числом желающих поселиться в городе и количеством жителей, которые намерены его покинуть, составил 81 балл. Еще более впечатляющим оказался показатель интереса к покупке недвижимости. Здесь Калининград получил максимальные 100 баллов среди всех участников исследования.
Фактически это означает, что спрос на переезд и приобретение жилья в регионе значительно превышает желание местных жителей уехать в другие города.
Почему люди голосуют ногами.
Авторы исследования рассматривают миграцию как один из важнейших индикаторов качества жизни. По их мнению, люди выбирают для жизни те территории, где видят больше возможностей для благополучия, безопасности и самореализации.
В исследовании отмечается, что качество жизни складывается не только из уровня доходов. На решение о переезде влияют доступность медицины и образования, культурная среда, общественная активность, безопасность и возможность заниматься любимым делом. Именно поэтому миграционные потоки позволяют оценить привлекательность территории лучше многих статистических показателей.
Официальное исследование не отвечает на вопрос, почему именно Калининград оказался на первом месте. Однако истории самих переселенцев помогают понять эту тенденцию.
Елена Александрова переехала в Калининград из Москвы несколько лет назад. По ее словам, главным мотивом стала не экономика, а желание изменить образ жизни.
«Для меня основной причиной переезда стало желание жить, а не постоянно бежать. Понятно, что во многих сферах жизнь в Калининграде менее выгодна. Здесь выше цены на многие товары и продукты, а зарплаты зачастую ниже московских. Но в какой-то момент желание приземлиться, жить спокойнее и уделять больше времени себе и семье оказалось важнее финансовых расчетов», — рассказывает она.
Подобные истории во многом объясняют популярность региона среди россиян. Для части переселенцев важными оказываются не только уровень доходов, но и ритм жизни, близость к морю, компактность города и возможность отказаться от постоянной спешки, характерной для мегаполисов.
У моря и истории.
Почему Калининград притягивает людей из других регионов, объясняют и сами местные жители.
«Калининград уникален тем, что здесь соединились сразу две яркие эпохи. С одной стороны, советское наследие, с другой — история Восточной Пруссии. Это чувствуется буквально во всем: в архитектуре, городской среде, местной кухне и культурном наследии. Многие приезжают сюда именно за этой атмосферой», — рассказала жительница Калининграда Александра Иванова.
По ее словам, важную роль играет и природа региона.
«У нас рядом море, Куршская коса и Виштынецкий природный парк. Для многих возможность быстро оказаться на побережье или среди заповедной природы становится серьезным аргументом при выборе места для жизни. При этом в регионе высокий уровень сервиса и комфорта как для туристов, так и для местных жителей. Думаю, именно сочетание истории, природы и удобства делает Калининград таким привлекательным», — отметила Александра Иванова.
Такие оценки во многом перекликаются с результатами исследования. Калининград стал абсолютным лидером рейтинга миграционной привлекательности, а также занял первое место по интересу россиян к покупке недвижимости. Это говорит о том, что город все чаще воспринимается не только как туристическое направление, но и как место для постоянной жизни.
Москва не смогла стать лидером.
Любопытно, что Москва, несмотря на статус крупнейшего экономического центра страны, заняла лишь десятое место с итоговым показателем 44 балла. По данным исследования, столица сохраняет высокий уровень привлекательности, однако не входит в число лидеров.
Авторы объясняют это особенностями миграционных потоков. Многие приезжают в Москву на заработки, а затем возвращаются домой, накопив средства на покупку недвижимости в родном регионе. Именно поэтому столичный показатель оказался заметно ниже результатов Калининграда, Ярославля или Сочи.
На этом фоне особенно показательна ситуация с Калининградом. Если Москва остается городом возможностей и карьеры, то самый западный регион России все чаще воспринимается как место для жизни. Именно эта разница в мотивации может объяснять высокий интерес к переезду и покупке недвижимости.
Кто оказался в конце списка.
Если Калининград стал главным магнитом для переселенцев, то ряд городов столкнулся с противоположной тенденцией. Последние места рейтинга заняли Нижневартовск, Якутск, Нижний Тагил, Сургут и Новокузнецк. Низкие показатели также получили Кемерово, Чита, Набережные Челны и Улан-Удэ.
Контраст между лидерами и аутсайдерами показывает, насколько по-разному россияне оценивают перспективы жизни в различных частях страны.
Справка.
Рейтинг миграционной привлекательности подготовлен Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование охватило российские города с населением более 250 тысяч человек. При расчете учитывались намерения жителей переехать в другой город России и планы по покупке недвижимости в других регионах страны. Калининград занял первое место с итоговым показателем 90 баллов, став лидером как по миграционным предпочтениям, так и по привлекательности для покупателей жилья.