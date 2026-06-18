Почему россияне выбирают Калининград

Такие оценки во многом перекликаются с результатами исследования. Калининград стал абсолютным лидером рейтинга миграционной привлекательности, а также занял первое место по интересу россиян к покупке недвижимости. Это говорит о том, что город все чаще воспринимается не только как туристическое направление, но и как место для постоянной жизни.