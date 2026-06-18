18-летний житель Калининграда перевел со счета знакомого и похитил 100 тысяч рублей

До шести лет лишения свободы грозит 18-летнему жителю Калининграда, который обвиняется в краже с банковского счета знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Парень был в гостях у приятеля, взял его мобильник, на котором стояли банковские приложения. Он увеличил кредитный лимит по счету, оформил кредит, перевел 100 тысяч рублей и обналичил их через банкомат.
Уголовное дело передано в суд.
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