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18-летний житель Калининграда перевел со счета знакомого и похитил 100 тысяч рублей

Деньги злоумышленник обналичил и забрал себе.

До шести лет лишения свободы грозит 18-летнему жителю Калининграда, который обвиняется в краже с банковского счета знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Парень был в гостях у приятеля, взял его мобильник, на котором стояли банковские приложения. Он увеличил кредитный лимит по счету, оформил кредит, перевел 100 тысяч рублей и обналичил их через банкомат.

Уголовное дело передано в суд.

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