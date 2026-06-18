Волгоградцев ждёт вечер камерной музыки: виолончель заговорит без слов

Как рассказали в Волгоградской филармонии, виолончель, способная говорить без слов, раскроет все грани своего звучания в дуэте и трио со скрипкой и фортепиано. Музыка великих композиторов перенесёт слушателей в разные эпохи и стили — от классики до страстного танго.