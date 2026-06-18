Волгоградцев ждёт вечер камерной музыки: виолончель заговорит без слов

Центральный концертный зал Волгоградской филармонии приглашает ценителей классики на вечер камерной музыки «Виолончель: исповедь без слов». Концерт состоится 19 июня в рамках Второго российского фестиваля юных виолончелистов. Его художественный руководитель и один из солистов — петербургский виолончелист Дмитрий Ганенко.
В этот вечер на сцене выступят победители престижных конкурсов — пианист Евгений Изотов из Санкт-Петербурга и солист Волгоградского академического симфонического оркестра скрипач Альберт Жмаев.
Как рассказали в Волгоградской филармонии, виолончель, способная говорить без слов, раскроет все грани своего звучания в дуэте и трио со скрипкой и фортепиано. Музыка великих композиторов перенесёт слушателей в разные эпохи и стили — от классики до страстного танго.
В первой части вечера прозвучат сонаты Бетховена и Брамса для виолончели и фортепиано. Во втором отделении — камерные шедевры Шостаковича, Элгара, Бартока и Пьяццоллы.
Мероприятие поддержано Президентским фондом культурных инициатив.
Начало в 18:30. 12+
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