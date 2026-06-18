Лукашенко назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском

А на совещании 17 июня глава Беларуси заявил, что ранее не единожды предупреждал о том, что «война сегодня не просто где-то далеко — у нас, за забором, а иногда и ближе». Свидетельством этому он назвал разного рода провокации, а также прямые нарушения договоренностей и поведения в конфликте отдельных стран.