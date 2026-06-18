Лукашенко назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» писала, что белорусский лидер сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
А на совещании 17 июня глава Беларуси заявил, что ранее не единожды предупреждал о том, что «война сегодня не просто где-то далеко — у нас, за забором, а иногда и ближе». Свидетельством этому он назвал разного рода провокации, а также прямые нарушения договоренностей и поведения в конфликте отдельных стран.
— Такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске — гибель людей, и даже детей. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области, — прокомментировал он.
Атаку на автобус с белорусскими детьми белорусский президент назвал бандитизмом и фашизмом.
— Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, — заявил президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.
Кроме того, глава Беларуси потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском: «Что на самом деле там произошло?».