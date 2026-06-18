Ростов оказался в лидерах по числу некачественных продуктов

По показателям качества чаще всего по нормативу не проходили образцы молока и молочных продуктов (69 из 144 проб). Также обнаружили несоответствие рыбы (20 из 144 проб), птицы, яиц и продуктов их переработки (10 из 144 проб). Кроме того, выявили шесть образцов некачественного мяса.