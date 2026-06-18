В Троице-Сергиевой лавре археологи с помощью георадаров нашли скрытые могилы

По ее словам, археологи изначально не поверили в подобные результаты замеров, однако последующие раскопки подтвердили, что в некрополе действительно есть несколько линий захоронений, в том числе ранее неизвестные погребения студентов Духовной академии. Также на раскопках активно используются методы трехмерного сканирования и все другие наработки из точных наук, которые помогают более полно и быстро изучать археологическое наследие прошлого, подытожила Энговатова.