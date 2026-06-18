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Осужденные сошьют мантии для 4,5 тысяч свердловских выпускников

В невьянской колонии сошьют академические мантии для выпускников.

Источник: ГУФСИН по Свердловской области

В Невьянске в центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 46 выполняют заказ. Осужденные шьют академические мантии, которые наденут выпускники вузов Среднего Урала. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

На швейном участке изготовят 4,5 тысячи комплектов. В дальнейшем в этих мантиях выпускники отправятся на церемонию вручения дипломов.

— Благодаря таким заказам швейные мощности ИК-46 находятся в постоянной загрузке, что исключает простои. Осужденные получают стабильную заработную плату, погашают исковые обязательства и совершенствуют профессиональные навыки, — рассказали в ведомстве.

Также сказано, что это позволяет осужденным создавать символы профессионального пути для молодых специалистов.