В Липецке не смогли продать бывшую детскую поликлинику за 71 млн рублей

Согласно порталу ГИС «Торги», областные власти пытаются продать бывшие помещения медучреждения с начала 2025 года. В ходе аукционов начальная стоимость лота дважды повышалась: сначала она составляла 44,8 млн руб., затем — 69,7 млн руб. (+56,8%), в последний раз выросла на 1,7%. На предыдущие тендеры также никто не заявлялся.