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В Липецке не смогли продать бывшую детскую поликлинику за 71 млн рублей

Третий аукцион по продаже бывших помещений поликлиники в Липецке не состоялся. Это связано с отсутствием заявок, следует из документации торгов. Начальная цена лота составляла 70,9 млн руб. Новый аукцион пока не объявлен.

Источник: Коммерсантъ

Третий аукцион по продаже бывших помещений поликлиники в Липецке не состоялся. Это связано с отсутствием заявок, следует из документации торгов. Начальная цена лота составляла 70,9 млн руб. Новый аукцион пока не объявлен.

В состав лота входили помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. м на первом этаже дома на улице Филипченко, 5. Согласно открытым данным, ранее там располагалась детская поликлиника № 4. На сайте городской детской больницы сведений о таком филиале нет.

Согласно порталу ГИС «Торги», областные власти пытаются продать бывшие помещения медучреждения с начала 2025 года. В ходе аукционов начальная стоимость лота дважды повышалась: сначала она составляла 44,8 млн руб., затем — 69,7 млн руб. (+56,8%), в последний раз выросла на 1,7%. На предыдущие тендеры также никто не заявлялся.