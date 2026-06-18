«Не объекты опеки, а хранители памяти»: в Озёрске снимут 10 фильмов о выдающихся местных пенсионерах

«Сегодня колоссальный жизненный и трудовой опыт тех, кто восстанавливал край в послевоенные годы, уходит в прошлое незадокументированным, а сами пенсионеры часто сталкиваются с чувством социальной невостребованности, — говорится в описании инициативы. — Проект меняет эту парадигму: пожилые люди становятся не объектами социальной опеки, а главными героями, авторами и хранителями исторического наследия региона».