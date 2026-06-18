Опубликована программа подготовки нижегородского «Торпедо» к сезону КХЛ: расписание и контрольные матчи

Нижегородское «Торпедо» утвердило программу предсезонной подготовки к 19‑му сезону Континентальной хоккейной лиги. Старт сбора намечен на начало августа: в течение первых двух дней игроки пройдут углублённое медицинское обследование, после чего 3−4 августа команда продолжит тренировки в Нижнем Новгороде.
Основной этап подготовки пройдёт на базе «Море спорта» в Городецком районе. Учебно‑тренировочный сбор запланирован с 5 по 13 августа. По возвращении в Нижний Новгород с 21 по 26 августа команда проведёт ещё один тренировочный блок, а 1−3 сентября займётся завершающей подготовкой к старту регулярного чемпионата.
С 28 по 30 августа «Торпедо» выступит в «Кубке мэра Москвы», где сыграет три товарищеских встречи.
Официальный старт сезона для нижегородского клуба назначен на 5 сентября.
Ранее был опубликован стартовый календарь нижегородского «Торпедо».
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