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Опубликована программа подготовки нижегородского «Торпедо» к сезону КХЛ: расписание и контрольные матчи

Контрольные матчи начнутся 14 августа встречей с московским «Динамо».

Источник: Время

Нижегородское «Торпедо» утвердило программу предсезонной подготовки к 19‑му сезону Континентальной хоккейной лиги. Старт сбора намечен на начало августа: в течение первых двух дней игроки пройдут углублённое медицинское обследование, после чего 3−4 августа команда продолжит тренировки в Нижнем Новгороде.

Основной этап подготовки пройдёт на базе «Море спорта» в Городецком районе. Учебно‑тренировочный сбор запланирован с 5 по 13 августа. По возвращении в Нижний Новгород с 21 по 26 августа команда проведёт ещё один тренировочный блок, а 1−3 сентября займётся завершающей подготовкой к старту регулярного чемпионата.

Контрольные матчи начнутся 14 августа встречей с московским «Динамо». Далее в расписании — матчи с «Локомотивом» (18 августа) и «Спартаком» (20 августа).

С 28 по 30 августа «Торпедо» выступит в «Кубке мэра Москвы», где сыграет три товарищеских встречи.

Официальный старт сезона для нижегородского клуба назначен на 5 сентября.

Ранее был опубликован стартовый календарь нижегородского «Торпедо».

(12+).