Опубликована программа подготовки нижегородского «Торпедо» к сезону КХЛ: расписание и контрольные матчи

Основной этап подготовки пройдёт на базе «Море спорта» в Городецком районе. Учебно‑тренировочный сбор запланирован с 5 по 13 августа. По возвращении в Нижний Новгород с 21 по 26 августа команда проведёт ещё один тренировочный блок, а 1−3 сентября займётся завершающей подготовкой к старту регулярного чемпионата.