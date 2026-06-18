В Красноярском крае адвоката будут судить за попытку выдать себя за собственного брата

После этого мужчина начал пользоваться новым паспортом. В ноябре 2025 года и январе 2026 года он под видом брата участвовал в судебных заседаниях по административному делу, возбужденному в отношении него самого. Во время очередного заседания правоохранители усомнились в личности участника процесса. Проверка показала, что мужчина выдавал себя за другого человека.