В Красноярском крае адвоката будут судить за попытку выдать себя за собственного брата

В Дивногорске перед судом предстанет красноярский адвокат, которого обвиняют в использовании поддельного паспорта. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, осенью 2025 года мужчину привлекли к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Ему назначили штраф 45 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.
После вступления решения в силу 56-летний юрист решил избежать последствий необычным способом. Он пришел в подразделение по вопросам миграции в Дивногорске, представился своим родным братом и предъявил его просроченный паспорт. В итоге ему оформили новый документ на имя брата, но с фотографией самого адвоката.
После этого мужчина начал пользоваться новым паспортом. В ноябре 2025 года и январе 2026 года он под видом брата участвовал в судебных заседаниях по административному делу, возбужденному в отношении него самого. Во время очередного заседания правоохранители усомнились в личности участника процесса. Проверка показала, что мужчина выдавал себя за другого человека.
Прокурор утвердил ему обвинение в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного паспорта гражданина. Уголовное дело рассмотрит Дивногорский городской суд.