Озеро под Волгоградом изъяли у сельского поселения в госсобственность

Берег и акватория озера Кочкарное в Ольховском районе Волгоградской области истребованы у сельского поселения в государственную собственность. Земельный участок сельхозназначения оказался сформирован на территории береговой полосы и акватории озера, площадь наложения составила более 75 га.
Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, берег озера, который является местом обитания птиц, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, уже был распахан.
— С целью пресечения неблагоприятного антропогенного воздействия на водоем, устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд, — рассказали в природоохранной прокуратуре. — Результаты межевания участка признаны недействительными, он должен быть полностью снят с кадастрового учета.
Земли водного фонда и общего пользования истребованы в собственность государства. Судебный акт является основанием для внесения изменений в ЕГРН.
Фото из архива V102.RU.
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