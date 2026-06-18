Суд в Ростове рассмотрит иск об ущербе объектам наследия на 286 млн рублей

По данным портала rusprofile, публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») основана в апреле 2020 года и зарегистрирована в Москве. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания имеет девять офисов в семи регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Ростовскую, Мурманскую, Калужскую области и Хабаровский край. Юридическая активность ППК «ВСК», по данным портала, крайне высока. Общее количество арбитражных дел превышает 2,5 тыс., из них 854 находятся в производстве. Компания чаще выступает ответчиком (1630 дел), чем истцом (686 дел), при этом основная категория споров — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Финансовое положение ППК «ВСК» характеризуется порталом проверки контрагентов как неустойчивое. В 2024 году выручка составила 77,1 млрд руб., что на 48,8% больше, чем в 2022 году. Однако организация получила чистый убыток в размере 27,6 млрд руб., что в шесть раз превышает убыток 2022 года.