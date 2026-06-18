В Кузбассе открыли более 6 тысяч вакансий для подростков на летние каникулы

В текущем году временную работу при содействии регионального кадрового центра уже получили почти 4,5 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет — это на 19% больше, чем в прошлом году. Традиционно начинающих работников больше всего ждут в сферах образования, культуры, спорта и общественного питания.