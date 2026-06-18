В Кузбассе открыли более 6 тысяч вакансий для подростков на летние каникулы

Работодатели Кузбасса разместили более шести тысяч вакансий для трудоустройства подростков на летние каникулы, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры».
В текущем году временную работу при содействии регионального кадрового центра уже получили почти 4,5 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет — это на 19% больше, чем в прошлом году. Традиционно начинающих работников больше всего ждут в сферах образования, культуры, спорта и общественного питания.
«В Кузбассе создана эффективная система вовлечения подростков в трудовую деятельность. Важно, что ребята не только зарабатывают свои первые деньги, но знакомятся с востребованными в регионе специальностями. Это помогает им осознанно выбрать будущую профессию и связать свою жизнь с родным краем», — отметил глава региона Илья Середюк.
Рабочие места для несовершеннолетних в этом году предоставили 453 работодателя региона. Партнерами кадрового центра выступают в основном государственные и муниципальные организации, а также представители коммерческого сектора.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.