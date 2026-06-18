В Пермском крае загрязненный ручей отравляет жизнь села

В получасе от Перми в селе Култаево на протяжении двух лет жители 30 домохозяйств вынуждены терпеть невыносимый запах от небольшого ручья. Безымянный приток Усолки течет со стороны промышленной зоны и, несмотря на многочисленные обращения в органы власти и надзорные инстанции, проблема долгое время оставалась нерешенной, сообщает aif.ru.
Впервые с ужасным запахом жители столкнулись в 2025 году. Жительница Култаево вспоминает, что вечерами они никак не могли понять, откуда идет жуткая вонь, и отмечает, что стоило чуть приоткрыть окно, как тяжелый запах мгновенно проникал в комнаты. Со временем жители заметили изменения в ручье рядом с домом: вода в нем стала темно-серой. Тогда и стало понятно, что именно он — источник неприятного запаха.
Не только люди ощутили перемены: раньше у ручья часто бывали утки, но после ухудшения состояния водоема птицы покинули привычное место и больше не возвращались. Дети могли спокойно плескаться в воде, а собаки и кошки без опасений пили из ручья, но сейчас жители даже не приближаются к нему, опасаясь последствий.
Селяне начали обращаться в разные инстанции (в Минприроды края, Роспотребнадзор, прокуратуру, администрацию муниципалитета), как только поняли, в чем проблема. Письма переадресовывали, и в конечном счете жители вышли на Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Прикамья, куда также отправили свои жалобы. Специалисты инспекции и Минприроды выезжали на место и подтвердили, что водоем действительно загрязнен.
В официальном ответе ведомства указано, что во время осмотра, проведенного 7 июля 2025 года, зафиксирован серовато-белый цвет в ручье на улице Кольцевой. При этом на момент проверки ярко выраженный запах отсутствовал, такой же цвет воды наблюдался и выше по течению, а прямых доказательств сброса стоков выявлено не было. Для установления причин загрязнения сотрудники Аналитического центра взяли пробы воды.
Лабораторные исследования показали превышение допустимых значений сразу по ряду параметров — это указывало на попадание в ручей канализационных стоков. Вблизи водоема, примерно в километре от жилых домов, есть несколько предприятий, которые могут негативно воздействовать на природу. Однако на тот момент точно установить виновника не получилось. Инспекция направила компаниям предостережения с требованием соблюдать природоохранные законы.
По словам местных жителей, после вмешательства органов качество воды временно улучшалось, но затем ситуация вновь ухудшалась, и запах возвращался. При этом, вспоминает жительница села, водоем в середине декабря, когда на улице было −15 градусов, так и не замерз, хотя раньше такого никогда не происходило.
В 2026 году к делу подключился Народный фронт Пермского края. Представители ОНФ подчеркнули, что это вопрос уже не просто про дискомфорт, а серьезная опасность для здоровья населения и окружающей среды. Активисты направили обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой организовать проверку, а проблему начали активно обсуждать в интернете. Реакцией на общественный резонанс стало подключение Следственного комитета.
В СУ СК России по краю заявили, что на основании материалов, опубликованных в СМИ и социальных сетях, будет проведена процессуальная проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о выявленных фактах и мерах, принятых для защиты прав жителей села. За ходом проверки следят в центральном аппарате ведомства.
В декабре 2025 года Минприроды края совместно с прокуратурой организовали внеплановую проверку очистных сооружений ООО «Бауинвестгрупп». Объекты компании расположены в районе улицы второй Индустриальной в Култаево. По итогам проверки организация была привлечена к административной ответственности, компании было выдано предписание устранить все выявленные нарушения до 17 августа 2026 года.
Представители «Бауинвестгрупп» заверили, что все выявленные недочеты будут устранены в установленные сроки. Также компания рассказала, что на сегодняшний день выполнено примерно 95% запланированных мероприятий, а эксплуатационная служба контролирует процессы каждый месяц.
Параллельно проверку ведет Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Там пояснили, что в ходе проверок будет установлено, насколько добросовестно ответственные лица выполняют требования законодательства, а также будет оценен масштаб ущерба, нанесенного экосистеме.