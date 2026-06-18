В Пермском крае загрязненный ручей отравляет жизнь села

Впервые с ужасным запахом жители столкнулись в 2025 году. Жительница Култаево вспоминает, что вечерами они никак не могли понять, откуда идет жуткая вонь, и отмечает, что стоило чуть приоткрыть окно, как тяжелый запах мгновенно проникал в комнаты. Со временем жители заметили изменения в ручье рядом с домом: вода в нем стала темно-серой. Тогда и стало понятно, что именно он — источник неприятного запаха.