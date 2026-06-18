В Калининградской области за вывозом отходов начал следить искусственный интеллект

До конца года в области планируют обустроить больше 1 000 контейнерных площадок и закупить свыше 2 500 баков. В июне муниципалитетам уже направили деньги — всего на эти цели выделили более 200 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году сумма составляла 15 млн.