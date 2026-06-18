Магнитная буря обрушится на Нижний Новгород 22 июня

22 июня в Нижний Новгород придет геошторм мощностью 4 балла. Магнитная буря начнется вечером в понедельник и задержится на три дня. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.
В девять часов вечера 21 июня магнитосферу начнет «штормить». Буря не утихнет ни на следующий день, ни через день. 22, 23 и 24 июня сила возмущений будет держаться на 4-балльной отметке.
Метеозависимые люди могут ощутить упадок сил. В группе риска — граждане с хроническими заболеваниями. В дни магнитных бурь специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, меньше нервничать, правильно питаться и не злоупотреблять крепкими напитками.
Ранее в МЧС предупредили о сильных дождях в Нижнем Новгороде и области 18 — 19 июня.
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