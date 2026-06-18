20 воронежских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

— К такому результату привели не только огромный труд самих ребят и высокий профессионализм наших педагогов, но и та поддержка, которую выпускники ощущают со стороны своих семей, — отметила министр образования области Наталья Салогубова. — Без надежного тыла высоких горизонтов не достичь. Хорошо, что у наших 100-балльников он есть.