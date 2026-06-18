После жалоб жителей на трассе Р-255 «Сибирь» в Козульском округе заделали ямы

В Козульском округе после вмешательства прокуратуры отремонтировали участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Жители пожаловались на состояние дороги на личном приеме у заместителя прокурора края. По их словам, после таяния снега на трассе появились многочисленные ямы и выбоины.
«Проверка прокуратуры подтвердила доводы заявителей: поездка по трассе действительно превратилась в испытание как для автомобилистов, так и для их железных коней», — отметили в прокуратуре.
По итогам проверки было внесено представление в адрес Ачинского ДРСУ, которое отвечает за содержание и ремонт дороги.
После этого на участке федеральной трассы провели ямочный ремонт. Дорожное полотно восстановили. В прокуратуре отметили, что вопрос надлежащего содержания дорог остается на контроле.