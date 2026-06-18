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Стала известна дата выборов депутатов Заксобрания Красноярского края

Голосование назначено на 20 сентября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна дата выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва. На состоявшейся сегодня, 18 июня, сессии краевые парламентарии назвали 20 сентября. Это совпадает с единым днем голосования, определенным ЦИК в нынешнем году для всех видов выборов в РФ.

Официальное постановление должно быть опубликовано не позднее пяти дней с момента его принятия и сразу же вступает в силу. Затем начнется официальный старт избирательной кампании, который определит период выдвижения кандидатов и сбора подписей.