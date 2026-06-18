Стала известна дата выборов депутатов Заксобрания Красноярского края

Стала известна дата выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва. На состоявшейся сегодня, 18 июня, сессии краевые парламентарии назвали 20 сентября. Это совпадает с единым днем голосования, определенным ЦИК в нынешнем году для всех видов выборов в РФ.
Официальное постановление должно быть опубликовано не позднее пяти дней с момента его принятия и сразу же вступает в силу. Затем начнется официальный старт избирательной кампании, который определит период выдвижения кандидатов и сбора подписей.