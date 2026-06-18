Закупиться книгами и пообщаться с писателями: 5 мероприятий выходных для истинных книголюбов

Калининградская область в эти выходные станет раем для книголюбов. Можно будет закупиться на ярмарке, послушать лекции и пообщаться с писателями и поэтами. «Клопс» рассказывает о пяти мероприятиях, которые к тому же можно посетить бесплатно.
1. Творческая встреча «Рифмы сердца»12+
Когда: суббота, 20 июня, 12:00.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Литературный клуб «Аквилон» приглашает на встречу с калининградскими поэтами Владимиром Андреевым и Галиной Кузнецовой. Гостей ждёт живое общение с авторами и декламация стихов.
Вход свободный.
2. Книжная ярмарка6+
Когда: пятница, 19 июня, 13:00−16:00.
Где: Полесск, набережная.
Калининградское региональное отделение Союза писателей России приглашает на малую книжную ярмарку. В уютной атмосфере можно будет поговорить о литературе, открыть для себя новые книги и пообщаться с авторами.
В программе:
встречи с членами Союза писателей России, ярмарка-продажа книг, музыкальные номера.
Вход свободный.
3. Презентация романа «Взыскующий града»16+
Когда: суббота, 20 июня, 16:00.
Где: Музей Тильзитского мира (Советск, улица Луначарского, 2).
Встреча с автором одной из самых загадочных калининградских книжных новинок 2026 года — режиссёром Сергеем Корнющенко (литературный псевдоним Сергей Торопцев).
Подробнее о романе писатель рассказывал в интервью «Клопс».
Вход на презентацию свободный.
4. Творческая встреча с писателями16+
Когда: пятница, 19 июня, 17:00.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Любителей литературы приглашают на встречу с авторами, которые работают в Светлогорском Доме писателя. В программе — стихи, проза и живое общение.
Гости:
Платон Беседин — прозаик, публицист и радиожурналист из Севастополя, автор нескольких романов и сборников. Дмитрий Бобылев — поэт, член Санкт-Петербургского союза литераторов.
Вход свободный.
5. Лекция-беседа «Легенды и были Янтарного края: Запады»12+
Когда: воскресенье, 21 июня, 12:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. З. Дмитровского (Яблоневая, 6).
Слушателям предложат побывать на виртуальной экскурсии по западу региона. В программе — Зеленоградск, Пионерский, Янтарный, Балтийск, Светлый, Мамоново, Багратионовск, а также Куршская и Балтийская косы.
Лектор — Ольга Симонова, историк-краевед, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ.
Вход свободный.