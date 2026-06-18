Закупиться книгами и пообщаться с писателями: 5 мероприятий выходных для истинных книголюбов

Калининградская область в эти выходные станет раем для книголюбов. Можно будет закупиться на ярмарке, послушать лекции и пообщаться с писателями и поэтами. «Клопс» рассказывает о пяти мероприятиях, которые к тому же можно посетить бесплатно.