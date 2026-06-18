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Закупиться книгами и пообщаться с писателями: 5 мероприятий выходных для истинных книголюбов

Рассказываем, куда сходить бесплатно в разных городах Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Калининградская область в эти выходные станет раем для книголюбов. Можно будет закупиться на ярмарке, послушать лекции и пообщаться с писателями и поэтами. «Клопс» рассказывает о пяти мероприятиях, которые к тому же можно посетить бесплатно.

1. Творческая встреча «Рифмы сердца»12+

Когда: суббота, 20 июня, 12:00.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Литературный клуб «Аквилон» приглашает на встречу с калининградскими поэтами Владимиром Андреевым и Галиной Кузнецовой. Гостей ждёт живое общение с авторами и декламация стихов.

Вход свободный.

2. Книжная ярмарка6+

Когда: пятница, 19 июня, 13:00−16:00.

Где: Полесск, набережная.

Калининградское региональное отделение Союза писателей России приглашает на малую книжную ярмарку. В уютной атмосфере можно будет поговорить о литературе, открыть для себя новые книги и пообщаться с авторами.

В программе:

встречи с членами Союза писателей России, ярмарка-продажа книг, музыкальные номера.

Вход свободный.

3. Презентация романа «Взыскующий града»16+

Когда: суббота, 20 июня, 16:00.

Где: Музей Тильзитского мира (Советск, улица Луначарского, 2).

Встреча с автором одной из самых загадочных калининградских книжных новинок 2026 года — режиссёром Сергеем Корнющенко (литературный псевдоним Сергей Торопцев).

Подробнее о романе писатель рассказывал в интервью «Клопс».

Вход на презентацию свободный.

4. Творческая встреча с писателями16+

Когда: пятница, 19 июня, 17:00.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Любителей литературы приглашают на встречу с авторами, которые работают в Светлогорском Доме писателя. В программе — стихи, проза и живое общение.

Гости:

Платон Беседин — прозаик, публицист и радиожурналист из Севастополя, автор нескольких романов и сборников. Дмитрий Бобылев — поэт, член Санкт-Петербургского союза литераторов.

Вход свободный.

5. Лекция-беседа «Легенды и были Янтарного края: Запады»12+

Когда: воскресенье, 21 июня, 12:00.

Где: Центральная городская библиотека им. А. З. Дмитровского (Яблоневая, 6).

Слушателям предложат побывать на виртуальной экскурсии по западу региона. В программе — Зеленоградск, Пионерский, Янтарный, Балтийск, Светлый, Мамоново, Багратионовск, а также Куршская и Балтийская косы.

Лектор — Ольга Симонова, историк-краевед, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ.

Вход свободный.