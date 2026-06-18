В Пермском крае снизились объемы жилищного строительства

За первые пять месяцев 2026 года в Пермском крае ввели в эксплуатацию 646,8 тысячи квадратных метров жилья. По данным статистики, это на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по май в регионе было сдано 7749 новых квартир, построенных как строительными компаниями, так и частными застройщиками.
На долю индивидуального жилищного строительства пришлось 448 тысяч квадратных метров. Этот показатель также оказался ниже прошлогоднего — снижение составило 15,5%.
Ранее «КП-Пермь» писала, что с начала 2026 года в Перми из аварийных домов получили новое жильё или денежные компенсации 552 человека. Общая площадь расселённых квартир составила почти 9,7 тысячи квадратных метров.