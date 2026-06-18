Эксперт назвала переработки эксплуатацией без компенсации

Жителям Волгограда и всей России рассказали о росте ненормированного рабочего дня. К концу 2026 года доля офисных и управленческих сотрудников, фактически работающих без четкого графика, может достичь 55−60%. Прогноз «Газете.Ru» дала начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.
По официальным данным, ненормированный день закреплен у 15−20% работников. Фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45−50% офисных сотрудников крупных городов. Среди работников IT, финансов и консалтинга показатель достигает 70%. Одному специалисту физически приходится закрывать 1,3−1,5 ставки из-за кадрового дефицита.
«Если вы работаете допоздна три-четыре дня в неделю без какой-либо компенсации — это уже не преданность делу, а эксплуатация», — заключила Киося.
По закону ненормированный день предполагает лишь эпизодическую работу за пределами графика и должен компенсироваться дополнительным оплачиваемым отпуском.
Если переработки стали регулярными и не компенсируются отпуском, это может говорить о нарушении трудового законодательства — на это жителям региона стоит обращать внимание при обсуждении условий труда с работодателем.
Ранее сообщалось о нарушениях ПДД, за которые моментально лишают прав.