Застройщиков Ростовской области обязали сдавать 1,4 парковки на 100 метров жилья

В Ростовской области изменили правила жилой застройки. Теперь застройщики обязаны проектировать не менее 1,4 машино-места на каждые 100 кв. метров общей площади квартир в новостройках. Об этом со ссылкой на постановление регионального минстроя сообщает Домостройдон.ру.