Житель Красноярского края отправил жену с детьми за границу и незаконно получал соцвыплаты

Суд вынес приговор в отношении жителя Кежемского района. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю, 37-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве при получении выплат. Выяснилось, что злоумышленник подавал документы на предоставление ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Обязательное условие для получения соцвыплаты — если гражданин проживает на территории России. Оперативники установили, что супруга и дети подозреваемого с 2020 года и по настоящее время проживают за пределами России. Однако с 2022 по 2025 годы мужчина незаконно получал выплаты, тем самым причинил ущерб Отделению фонда пенсионного и социального страхования России по Красноярскому краю в размере более 2 миллионов рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно.