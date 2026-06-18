В Ростове вынесен приговор жителю Краснодарского края за убийство знакомого

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года на территории частного домовладения в Советском районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим 39‑летним знакомым. В ходе ссоры фигурант нанёс потерпевшему удар обухом топора в голову, а затем — множественные ножевые ранения (использовал два ножа). Потерпевший скончался на месте происшествия.