В Ростове вынесен приговор жителю Краснодарского края за убийство знакомого

Советский районный суд г. Ростова‑на‑Дону вынес обвинительный приговор в отношении 30‑летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Основанием послужили доказательства, собранные следственным отделом по Советскому району города.
Согласно материалам дела, в октябре 2025 года на территории частного домовладения в Советском районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим 39‑летним знакомым. В ходе ссоры фигурант нанёс потерпевшему удар обухом топора в голову, а затем — множественные ножевые ранения (использовал два ножа). Потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник скрылся с места преступления, однако был задержан на следующий день. По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.