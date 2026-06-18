В Британии нашли сооружение, ставшее прообразом Стоунхенджа

«Такие возможности, вероятно, выпадают только раз в карьере, за всю жизнь. Моя карьера, вероятно, подходит к концу, но, слава Богу, я достаточно долго работаю в археологии, чтобы принять участие в этом открытии, потому что это, безусловно, кульминация моей карьеры», — поделился Хардинг.