В Британии нашли сооружение, ставшее прообразом Стоунхенджа

В районе Булфорда (Великобритания), в 5 км от Стоунхенджа, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, археологи обнаружили сооружение, которое, по их мнению, могло быть прототипом знаменитого памятника, возведенного 5 тыс. лет назад. Об этом сообщает Associated Press.
Находка представляет собой два деревянных столба, установленных на расстоянии 120 м друг от друга. Они были ориентированы на восходящее солнце в день летнего солнцестояния и на заходящее солнце в день зимнего солнцестояния. Возраст объекта примерно на 500 лет превышает возраст Стоунхенджа.
Руководитель раскопок, археолог Фил Хардинг, заявил, что, вероятно, на этом месте проводились крупные религиозные собрания. В ходе работ исследователи также обнаружили керамику, кости животных и редкий дискообразный нож.
«Такие возможности, вероятно, выпадают только раз в карьере, за всю жизнь. Моя карьера, вероятно, подходит к концу, но, слава Богу, я достаточно долго работаю в археологии, чтобы принять участие в этом открытии, потому что это, безусловно, кульминация моей карьеры», — поделился Хардинг.
Первоначальные раскопки на месте памятника проводились в 2015—2017 годах. Для получения результатов ученым потребовались многолетние анализы и исследования.
Предназначение Стоунхенджа до сих пор остается предметом дискуссий. Согласно наиболее распространенной версии, это был храм, ориентированный на движение солнца, идеально совпадающий с летним и зимним солнцестоянием. Среди альтернативных гипотез — использование Стоунхенджа для коронации датских королей, а также предположения, что он был храмом друидов или астрономическим инструментом для предсказания затмений и солнечных событий.