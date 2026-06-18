Более 100 тысяч новых книг для библиотек ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 122 000 новых книг поступят в библиотеки Республики до конца года, сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.
Новые издания получат 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки от Светлодарска до Новоазовска. На эти цели направлено более 108 миллионов рублей.
«Центром этой работы остаётся библиотека имени Крупской. Более ста лет здесь собирается уникальная коллекция научной, художественной и редкой литературы. Сегодня фонд получает масштабное пополнение благодаря федеральной поддержке и участию региона в национальном проекте “Семья”.Параллельно меняется сама библиотечная сеть. Уже в этом году откроем шесть модельных библиотек, в том числе четыре детские и первую в регионе сельскую модельную библиотеку. Это работа с горизонтом в десятилетия, от которой напрямую зависит качество культурной среды в наших городах и посёлках», — отметил вице-премьер Донецкой республики.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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