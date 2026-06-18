Более 100 тысяч новых книг для библиотек ДНР

«Центром этой работы остаётся библиотека имени Крупской. Более ста лет здесь собирается уникальная коллекция научной, художественной и редкой литературы. Сегодня фонд получает масштабное пополнение благодаря федеральной поддержке и участию региона в национальном проекте “Семья”.Параллельно меняется сама библиотечная сеть. Уже в этом году откроем шесть модельных библиотек, в том числе четыре детские и первую в регионе сельскую модельную библиотеку. Это работа с горизонтом в десятилетия, от которой напрямую зависит качество культурной среды в наших городах и посёлках», — отметил вице-премьер Донецкой республики.