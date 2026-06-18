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«Пари НН» стартует в Первой лиге 11 июля: список соперников

Игры заключительного 34‑го тура пройдут 30 мая 2027 года.

На заседании бюро исполкома РФС утвердили график сезона 2026/27 Лиги PARI: первый тур намечен на 11 июля 2026 года, а игры заключительного 34‑го тура пройдут 30 мая 2027 года.

Пока известно 17 участниц лиги, и соперниками «Пари НН» станут «Арсенал» (Тула), «Волга» (Ульяновск), «Енисей» (Красноярск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Ротор» (Волгоград), «СКА-Хабаровск», «Спартак» (Кострома), «Сочи», «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Челябинск» и «Шинник» (Ярославль).

Последняя, 18‑я команда, определится по итогам двух переходных матчей между московским «Велесом» и новосибирской «Сибирью»: в Москве «Велес» выиграл 4:1, и теперь соперники встретятся в Новосибирске 21 июня.

Ранее сообщалось, что ФК «Пари Нижний Новгород» не планирует менять домашнюю арену.

(12+).