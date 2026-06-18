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Ветераны СВО из Красноярского края поедут на чемпионат профмастерства в Казань

Сборная Красноярского края примет участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для ветеранов специальной военной операции.

Сборная Красноярского края примет участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для ветеранов специальной военной операции. Соревнования пройдут в Казани с 26 июня по 1 июля, в них выступят 800 участников со всей страны.

Регион представят 8 человек. Они поборются за победу в компетенциях «Оператор БПЛА», «Сварочные технологии», «Водитель автомобиля», «Эксплуатация сельхозмашин», «Инструктор по адаптивной физической культуре» и «Ремонт и обслуживание автомобиля».

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что ветераны смогут показать свои профессиональные навыки, освоить новое и стать примером для товарищей. Адаптация участников СВО к мирной жизни, по ее словам, — одна из главных задач фонда, и «Абилимпикс» помогает ее решать.

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