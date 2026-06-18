Муки выбора. Бюджетные места в вузах Перми и сроки приёма в 2026 году

Выпускники школ сдали почти все экзамены, и для них наступает один из самых ответственных этапов — выбор будущей профессии. 20 июня в Перми начнётся приём документов в высшие учебные заведения на программы бакалавриата и специалитета. Мы собрали всю информацию о бюджетных местах в пермских вузах и сроках приёмной кампании в 2026 году. Все подробности — в материале сайта perm.aif.ru.