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Муки выбора. Бюджетные места в вузах Перми и сроки приёма в 2026 году

Рассказываем, сколько бюджетных мест выделено в вузах Перми, а также о сроках завершения приёмной кампании.

Выпускники школ сдали почти все экзамены, и для них наступает один из самых ответственных этапов — выбор будущей профессии. 20 июня в Перми начнётся приём документов в высшие учебные заведения на программы бакалавриата и специалитета. Мы собрали всю информацию о бюджетных местах в пермских вузах и сроках приёмной кампании в 2026 году. Все подробности — в материале сайта perm.aif.ru.

Пермский университет (ПГНИУ).

Количество бюджетных мест (очно и заочно): 2341*

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Биология / 90.

Геология / 120.

Прикладная математика и информатика / 90.

Лингвистика / 58.

Химия / 60.

Сроки подачи документов.

13 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.

Пермский политех (ПНИПУ).

Количество бюджетных мест (очно / заочно): 2933 / 256*

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Строительство / 210.

Информационные системы и технологии / 60.

Биотехнология / 24.

Нефтегазовые техника и технологии / 50.

Проектирование авиационных и ракетных двигателей / 82.

Сроки подачи документов.

10 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.

Пермский педагогический (ПГГПУ).

Количество бюджетных мест (очно / заочно): 591 / 120.

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Математика и дополнительное образование / 70.

Биология и профиль по выбору / 30.

История и профиль по выбору / 50.

Физика и дополнительное образование / 25.

Информатика и труд / 25.

Сроки подачи документов.

20 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.

Институт культуры (ПГИК).

Количество бюджетных мест (очно / заочно): 216 / 65*

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Культурология / 10.

Документоведение и архивоведение / 6.

Актёрское искусство / 6.

Хореографическое исполнительство / 5.

Режиссура театрализованных представлений и праздников / 25.

Сроки подачи документов.

16 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.

Медицинский университет (ПГМУ).

Количество бюджетных мест (только очное образование): 516.

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Лечебное дело / 305.

Педиатрия / 133.

Стоматология / 43.

Медико-профилактическое дело / 25.

Клиническая психология / 10.

Сроки подачи документов.

17 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.

Разобраться в правилах приёма и оценить свои шансы на зачисление абитуриентам поможет серия тематических вебинаров. Спикерами всех онлайн-встреч выступают проректор по образовательной деятельности, профессор Наталия Минаева и ответственный секретарь приёмной комиссии Юлия Кабирова. Подробнее на сайте ПГМУ.

Аграрно-технологический университет (Пермский ГАТУ).

Количество бюджетных мест (очно / заочно): 541 / 234*

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Строительство / 29.

Землеустройство и кадастры / 49 и 25.

Агрономия / 15 и 15.

Ландшафтная архитектура / 30.

Ветеринария / 40 и 15.

Сроки подачи документов.

20 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ в Перми).

Количество бюджетных мест (только очное образование): 249.

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Менеджмент в креативных индустриях / 20. В пресс-службе вуза отметили, что конкурс на данную программу самый высокий, 21 человек на место.

Разработка информационных систем для бизнеса (программная инженерия) / 60.

Международная программа по бизнесу и экономике (экономика) / 30.

Международная программа по бизнесу и экономике (менеджмент) / 60.

Разработка информационных систем для бизнеса (бизнес-информатика) / 45.

Сроки подачи документов.

14 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам ЕГЭ/ЦТ/ЦЭ.

Пермский филиал РАНХиГС.

Количество бюджетных мест (очно, заочная форма обучения только платная): 8.

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Государственное и муниципальное управление / 5.

Юриспруденция / 3.

Сроки подачи документов.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.

6 августа — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.

Филиал Волжского государственного университета водного транспорта (Пермский филиал ВГУВТ).

Количество бюджетных мест (очно / заочно): 57 / 67.

Популярные направления / количество бюджетных мест.

Судовождение / 31.

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики / 31.

Сроки подачи документов.

Очная форма обучения.

15 июля — завершается приём документов от абитуриентов с дипломами СПО/НПО.

25 июля — завершается приём документов от абитуриентов с ЕГЭ.

Заочная форма обучения.

Приём документов для абитуриентов с дипломами СПО/НПО проводится с 1 апреля по 15 июля, а для поступающих по результатам ЕГЭ — с 1 апреля по 25 июля.

*Общее количество бюджетных мест указано за все ступени обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).