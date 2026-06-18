Муки выбора. Бюджетные места в вузах Перми и сроки приёма в 2026 году

Выпускники школ сдали почти все экзамены, и для них наступает один из самых ответственных этапов — выбор будущей профессии. 20 июня в Перми начнётся приём документов в высшие учебные заведения на программы бакалавриата и специалитета. Мы собрали всю информацию о бюджетных местах в пермских вузах и сроках приёмной кампании в 2026 году. Все подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Пермский университет (ПГНИУ).
Количество бюджетных мест (очно и заочно): 2341*
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Биология / 90.
Геология / 120.
Прикладная математика и информатика / 90.
Лингвистика / 58.
Химия / 60.
Сроки подачи документов.
13 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.
Пермский политех (ПНИПУ).
Количество бюджетных мест (очно / заочно): 2933 / 256*
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Строительство / 210.
Информационные системы и технологии / 60.
Биотехнология / 24.
Нефтегазовые техника и технологии / 50.
Проектирование авиационных и ракетных двигателей / 82.
Сроки подачи документов.
10 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.
Пермский педагогический (ПГГПУ).
Количество бюджетных мест (очно / заочно): 591 / 120.
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Математика и дополнительное образование / 70.
Биология и профиль по выбору / 30.
История и профиль по выбору / 50.
Физика и дополнительное образование / 25.
Информатика и труд / 25.
Сроки подачи документов.
20 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.
Институт культуры (ПГИК).
Количество бюджетных мест (очно / заочно): 216 / 65*
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Культурология / 10.
Документоведение и архивоведение / 6.
Актёрское искусство / 6.
Хореографическое исполнительство / 5.
Режиссура театрализованных представлений и праздников / 25.
Сроки подачи документов.
16 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.
Медицинский университет (ПГМУ).
Количество бюджетных мест (только очное образование): 516.
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Лечебное дело / 305.
Педиатрия / 133.
Стоматология / 43.
Медико-профилактическое дело / 25.
Клиническая психология / 10.
Сроки подачи документов.
17 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.
Разобраться в правилах приёма и оценить свои шансы на зачисление абитуриентам поможет серия тематических вебинаров. Спикерами всех онлайн-встреч выступают проректор по образовательной деятельности, профессор Наталия Минаева и ответственный секретарь приёмной комиссии Юлия Кабирова. Подробнее на сайте ПГМУ.
Аграрно-технологический университет (Пермский ГАТУ).
Количество бюджетных мест (очно / заочно): 541 / 234*
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Строительство / 29.
Землеустройство и кадастры / 49 и 25.
Агрономия / 15 и 15.
Ландшафтная архитектура / 30.
Ветеринария / 40 и 15.
Сроки подачи документов.
20 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ в Перми).
Количество бюджетных мест (только очное образование): 249.
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Менеджмент в креативных индустриях / 20. В пресс-службе вуза отметили, что конкурс на данную программу самый высокий, 21 человек на место.
Разработка информационных систем для бизнеса (программная инженерия) / 60.
Международная программа по бизнесу и экономике (экономика) / 30.
Международная программа по бизнесу и экономике (менеджмент) / 60.
Разработка информационных систем для бизнеса (бизнес-информатика) / 45.
Сроки подачи документов.
14 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов по результатам ЕГЭ/ЦТ/ЦЭ.
Пермский филиал РАНХиГС.
Количество бюджетных мест (очно, заочная форма обучения только платная): 8.
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Государственное и муниципальное управление / 5.
Юриспруденция / 3.
Сроки подачи документов.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов без сдачи вступительных испытаний.
6 августа — завершается приём документов от абитуриентов по результатам вступительных испытаний.
Филиал Волжского государственного университета водного транспорта (Пермский филиал ВГУВТ).
Количество бюджетных мест (очно / заочно): 57 / 67.
Популярные направления / количество бюджетных мест.
Судовождение / 31.
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики / 31.
Сроки подачи документов.
Очная форма обучения.
15 июля — завершается приём документов от абитуриентов с дипломами СПО/НПО.
25 июля — завершается приём документов от абитуриентов с ЕГЭ.
Заочная форма обучения.
Приём документов для абитуриентов с дипломами СПО/НПО проводится с 1 апреля по 15 июля, а для поступающих по результатам ЕГЭ — с 1 апреля по 25 июля.
*Общее количество бюджетных мест указано за все ступени обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).