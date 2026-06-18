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Генерал: есть риск провокации от Украины в Приднестровье

Украина может готовить провокацию в Приднестровье, используя молдавский аэродром. Такую версию в беседе с NEWS.ru озвучил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев таким образом пытается доказать, что у него еще остались силы для активных действий.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Заявление российского посла в Кишиневе [Олега Озерова] о замеченных транспортных самолетах с украинской символикой в районе молдавского военного аэродрома говорит, что Украина готовит полномасштабную провокацию», — заявил собеседник NEWS.ru.

Липовой считает, что удар может быть направлен против российского миротворческого контингента и самой территории Приднестровья. Он пояснил, что этот регион граничит с Молдавией и находится под юрисдикцией России. Киеву сейчас жизненно необходимо продемонстрировать, что он способен на решительные шаги, добавил генерал.

По мнению военного, украинские борты разместились в Молдавии для перевозки вооружения и боеприпасов. Липовой не исключил, что таким образом ВСУ могут перебрасывать диверсионные группы для проникновения в Приднестровье.

Напомним, ранее посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил, что на аэродроме Маркулешты замечены самолеты ВСУ с опознавательными знаками. Дипломат подчеркнул, что эта ситуация порождает серьезные вопросы к официальному Кишиневу.

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