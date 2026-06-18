Генерал: есть риск провокации от Украины в Приднестровье

«Заявление российского посла в Кишиневе [Олега Озерова] о замеченных транспортных самолетах с украинской символикой в районе молдавского военного аэродрома говорит, что Украина готовит полномасштабную провокацию», — заявил собеседник NEWS.ru.
Липовой считает, что удар может быть направлен против российского миротворческого контингента и самой территории Приднестровья. Он пояснил, что этот регион граничит с Молдавией и находится под юрисдикцией России. Киеву сейчас жизненно необходимо продемонстрировать, что он способен на решительные шаги, добавил генерал.
По мнению военного, украинские борты разместились в Молдавии для перевозки вооружения и боеприпасов. Липовой не исключил, что таким образом ВСУ могут перебрасывать диверсионные группы для проникновения в Приднестровье.
Напомним, ранее посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил, что на аэродроме Маркулешты замечены самолеты ВСУ с опознавательными знаками. Дипломат подчеркнул, что эта ситуация порождает серьезные вопросы к официальному Кишиневу.