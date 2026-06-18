Стали известны даты контрольных матчей с участием ХК «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» обнародовал программу предсезонной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Уже в первых числах августа игроки соберутся, пройдут медицинское обследование и отправятся на тренировочные сборы в комплекс «Море спорта». Впереди — интенсивный этап: серию контрольных встреч дополнит участие в Кубке мэра Москвы, а затем команда вплотную займётся финальной подготовкой к сезону.
Вот основные ориентиры в календаре:
14 августа — матч «Торпедо» против московского «Динамо»;
18 августа — игра с «Локомотивом»;
20 августа — противостояние со «Спартаком»;
28−30 августа — выступление на Кубке мэра Москвы;
5 сентября — старт нового сезона КХЛ.
Ранее «Торпедо» рассказало о полном календаре игр КХЛ на сезон 2026/27.