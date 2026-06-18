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Стали известны даты контрольных матчей с участием ХК «Торпедо»

Уже в первых числах августа игроки соберутся, пройдут медицинское обследование и отправятся на тренировочные сборы в комплекс «Море спорта».

Хоккейный клуб «Торпедо» обнародовал программу предсезонной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Уже в первых числах августа игроки соберутся, пройдут медицинское обследование и отправятся на тренировочные сборы в комплекс «Море спорта». Впереди — интенсивный этап: серию контрольных встреч дополнит участие в Кубке мэра Москвы, а затем команда вплотную займётся финальной подготовкой к сезону.

Вот основные ориентиры в календаре:

14 августа — матч «Торпедо» против московского «Динамо»;

18 августа — игра с «Локомотивом»;

20 августа — противостояние со «Спартаком»;

28−30 августа — выступление на Кубке мэра Москвы;

5 сентября — старт нового сезона КХЛ.

Ранее «Торпедо» рассказало о полном календаре игр КХЛ на сезон 2026/27.