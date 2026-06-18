Стали известны даты контрольных матчей с участием ХК «Торпедо»

Уже в первых числах августа игроки соберутся, пройдут медицинское обследование и отправятся на тренировочные сборы в комплекс «Море спорта». Впереди — интенсивный этап: серию контрольных встреч дополнит участие в Кубке мэра Москвы, а затем команда вплотную займётся финальной подготовкой к сезону.