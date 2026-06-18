В Краснодаре вокруг «летающей тарелки» создадут сквер. Территорию благоустроят для отдыха и занятий спортом.
Идейный вдохновитель проекта Рач Шамян представил эскизы будущего благоустройства. В зеленой зоне появятся новые деревья, освещение, система автополива, малые архитектурные формы и спортивная площадка.
«Со стороны администрации мы окажем полное содействие в реализации проекта. Уверен, жителям понравится новый комфортный уголок», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов.
Команда гастропредпринимателей продолжает восстанавливать знаменитую «летающую тарелку». Уникальное сооружение спроектировано финским архитектором и установлено в Краснодаре почти полвека назад. Конструкцию реставрируют в Сочи, после чего в обновленном, но историческом виде она вернется на пересечение улиц Атарбекова и Тургенева. Всего в России сохранилось лишь две такие «тарелки».
Глава Краснодара во время рабочего объезда посетил улицу Атарбекова, где в настоящее время капитально ремонтируют участок протяженностью 1,1 км — от Тургенева до Герцена. Это первое за последние девять лет полноценное обновление центральной магистрали Прикубанского округа.
«В этой части обновляем не только проезжую часть, но и всю прилегающую инфраструктуру: тротуары, парковки, съезды во дворы, разметку. На четырех перекрестках предусмотрены новые ультратонкие светофоры, в том числе с контурной подсветкой», — сказал Евгений Наумов.