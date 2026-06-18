В Краснодаре вокруг «летающей тарелки» создадут сквер

Команда гастропредпринимателей продолжает восстанавливать знаменитую «летающую тарелку». Уникальное сооружение спроектировано финским архитектором и установлено в Краснодаре почти полвека назад. Конструкцию реставрируют в Сочи, после чего в обновленном, но историческом виде она вернется на пересечение улиц Атарбекова и Тургенева. Всего в России сохранилось лишь две такие «тарелки».