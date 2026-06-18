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На Ясеневой улице в Москве отремонтируют жилой дом

Специалисты обновят окна, фасад здания и инженерные сети в подвале.

Жилой дом по адресу Ясеневая улица, 36/2 отремонтируют в столичном районе Орехово-Борисово Южное, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Работы проводят в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонтируемое здание было построено в 1985 году. Специалисты очистят и промоют поверхности фасада, обновят межпанельные швы. Далее на всей площади здания установят кронштейны и закрепят на них утеплитель. Затем специалисты смонтируют противопожарные отсечки, оконные обрамления и направляющие. На подготовленную конструкцию установят специальные панели.

Параллельно специалисты обновят входные группы, заменят окна в местах общего пользования, отремонтируют цоколь и отмостку. Кроме того, на фасаде установят корзины для наружных блоков кондиционеров. Отдельно приведут в порядок балконы: их зачистят, зашпаклюют и покрасят. Работы также затронут подвал — там заменят инженерные сети.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.