Никто не выкупил акции тамбовского национализированного спиртзавода за 3,9 млрд

Контрольный пакет «Амбер Талвис» был национализирован в июле 2024 года. Тогда Тамбовский райсуд конфисковал в доход РФ 72,87% акций компании, а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Генпрокуратура мотивировала необходимость национализации активов тем, что подконтрольные их экс-владельцу Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) фирмы в 2022—2023 годах направили в поддержку вооруженных сил Украины €38 млн.