Режиссер Никита Михалков назвал Екатеринбург великим местом

— Это великое место. Любое приглашение моего товарища Андрея Симановского — для нас большая радость, — говорит Никита Михалков. — Это мощь, глыба, сила. И как любая сила, она подвергается давлению, влиянию и постоянным попыткам перетянуть ее на другую сторону — на сторону неправды. На сторону лжи, на сторону беса. Эта борьба продолжается всегда.