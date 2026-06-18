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Режиссер Никита Михалков назвал Екатеринбург великим местом

Никита Михалков высказался об уральской столице.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер и режиссер Никита Михалков высказался по поводу тезиса «город бесов», закрепившегося за Екатеринбургом несколько лет назад. Он заявил, что теперь уральская столица находится в борьбе между правдой и ложью. Об этом сообщает информагентство ЕАН.

Сам же режиссер сказал, что посещает город с большим удовольствием.

— Это великое место. Любое приглашение моего товарища Андрея Симановского — для нас большая радость, — говорит Никита Михалков. — Это мощь, глыба, сила. И как любая сила, она подвергается давлению, влиянию и постоянным попыткам перетянуть ее на другую сторону — на сторону неправды. На сторону лжи, на сторону беса. Эта борьба продолжается всегда.

Никита Михалков сказал, что уважает создателей Ельцин Центра. Однако по его мнению, это место «несет зло».