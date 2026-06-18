РФ обратила в свой доход 101, 5 млн рублей матери нижегородского экс-судьи

В доход Российской Федерации обратят 101,5 млн рублей со счетов матери бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Ранее государству перешло его имущество общей стоимостью более 166 млн рублей.
Напомним, Виктор Фомин пришел работать в Нижегородский районный суд более 10 лет назад. До этого он трудился в саратовской прокуратуре. Этой зимой стало известно, что он оставил судейское кресло в связи с требованиями об изъятии его собственности. По данным правоохранительных органов, Фомин имел доходы, которые законом не предусмотрены. Он распоряжался крупными суммами, записывая покупки на своих близких.
В объединенной пресс-службе судов проинформировали, что у матери экс-судьи не было легальных доходов, при этом на счетах имелось более 100 млн рублей. Эти деньги и были обращены в доход государства.