РФ обратила в свой доход 101, 5 млн рублей матери нижегородского экс-судьи

Напомним, Виктор Фомин пришел работать в Нижегородский районный суд более 10 лет назад. До этого он трудился в саратовской прокуратуре. Этой зимой стало известно, что он оставил судейское кресло в связи с требованиями об изъятии его собственности. По данным правоохранительных органов, Фомин имел доходы, которые законом не предусмотрены. Он распоряжался крупными суммами, записывая покупки на своих близких.