Саранча и гигантские слизни атакуют юг РФ: чем это грозит

Но если саранча вернулась в южные регионы после длительного отсутствия, то сколопендры, по словам учёного Алексея Тихонова, никуда и не исчезали. Но в то же время, они и не плодились в геометрической прогрессии. Их массовое «появление» в новостях — скорее заслуга социальных сетей.