Саранча и гигантские слизни атакуют юг РФ: чем это грозит

Лето на юге России выдалось щедрым на биологические события: то незваный ядовитый жук-пришелец из Азии заберётся на донскую землю, то в кубанских, крымских и ростовских дворах гигантские сколопендры пугают народ… Теперь новая напасть: поля атакует саранча, а на грядках попадаются гигантские слизни.
Пока дачники и фермеры бьют тревогу, rostov.aif.ru пытается разобраться, что стоит за этим внезапным вторжением: экологическая катастрофа или климатическая аномалия? Корреспондент вместе с экспертами и местными аграриями выяснил, почему юг России облюбовали различные мелкие существа и стоит ли этого бояться. Подробности — в материале.
Возвращение «экзотики».
Ситуация с саранчой, по словам биологов, имеет под собой чёткую историческую подоплёку. Для Ростовской области, например, этот вредитель всегда был нормой, но в XX веке его удалось почти победить.
«В советское время с саранчой боролись системно: существовали станции защиты растений, ведущие энтомологи изучили цикл её развития. К 80-м годам она перешла в разряд экзотики», — вспоминает в разговоре с нашей редакцией доцент, кандидат биологических наук, и.о. заведующего кафедрой зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Алексей Тихонов.
По его словам, в далёком 1986 году один продавец с рынка «Сельмаш» привёз азиатскую перелётную саранчу в коробочке.
«Мы ходили на неё смотреть как на диковинку, это была настоящая редкость!» — добавляет учёный.
Однако после распада СССР станции благополучно исчезли, и системная локальная борьба прекратилась. А в последние десять лет крылатые вредители снова начали формировать классические стаи.
Фермер Евгений М. подтвердил rostov.aif.ru, что в этом году вредитель особенно агрессивный. Эти существа методично выедют зелёные посевы, оставляя после себя лишь голые стебли.
«Саранча в этом году действительно серьёзная, не буду скрывать. У нас на Дону она периодически появляется. Но чтобы в таких объёмах… Такого не припомню уже лет десять, если не больше», — делится аграрий.
Он отмечает, что кукуруза сейчас в самой уязвимой фазе: початок формируется, зерно наливается. Ещё не успевшее набрать силу растение становится лёгкой добычей для прожорливых насекомых. Чтобы Евгений вынужден вести неравный бой с вредителем, обрабатывая свои угодья специальными средствами.
«Расходы на ГСМ и препараты немалые, но тут не до экономии, сначала урожай спасти», — подчёркивает фермер.
Главное, по его словам, не суетиться.
«Саранча — насекомое стадное, пришла волной, значит, и уйдёт волной. Земля на Дону хорошая, кукуруза отходчивая, если корни целы — восстановится», — резюмирует Евгений.
Сколопендры были всегда.
Но если саранча вернулась в южные регионы после длительного отсутствия, то сколопендры, по словам учёного Алексея Тихонова, никуда и не исчезали. Но в то же время, они и не плодились в геометрической прогрессии. Их массовое «появление» в новостях — скорее заслуга социальных сетей.
«Для нас сколопендра — это норма. Будучи ростовчанином, ещё в школе я ловил их на Северном жилом массиве», — рассказывает Алексей Тихонов.
Он поясняет, что эти существа ведут очень скрытный образ жизни: прячутся в земле, в трещинах, под камнями, на свалках строительного мусора, под листами шифера и бетонными блоками.
«Они крупные, около десяти сантиметров, и окрашены достаточно агрессивно: тёмно-зелёное тело, жёлтые или оранжевые ноги. Один человек замечает, фотографирует и выкладывает в соцсети. Начинается ажиотаж, люди начинают специально высматривать их — и вдруг обнаруживают, что они рядом», — отмечает биолог.
При этом он подчёркивает: укус сколопендры, хоть и болезненный, не опаснее укуса шмеля.
Слизни-гермафродиты.
Отдельная головная боль южных садоводов — гигантские, в том числе испанские, слизни. По словам Алексея Тихзонова, их появление в стране — классическая проблема современной глобализации.
«Инвазивные виды проникают к нам с посадочным материалом или товарами. В Европе они в норме, а у нас нет естественных врагов, которые бы их ели», — поясняет биолог.
Он приводит пример, наглядно демонстрирущий, к каким последствиям может привести подобная «миграция».
«Наверное слышали, что устроила самшитовая огнёвка на Кавказе? Завезли с посадочным материалом, когда делали озеленение к Олимпиаде. В итоге она, по сути, “грохнула” самшитовые леса в кавказских регионах», — вспоминает Алексей Тихонов.
Со слизнем, по его словам, скорее всего, та же самая ситуация: завезли на юг России с какими-либо товарами.
«Он активно размножается. И в тех местах, где он появляется, становится неприятным сельскохозяйственным вредителем, потому что вымахивает под десяток сантиметров», — отмечает учёный.
Дело усугубляет биология самих существ. Слизни — брюхоногие, гермафродиты. Их половая система устроена так, что при спаривании оба партнёра работают как самцы, обмениваясь семенной жидкостью и запасая её в специальных пузырьках.
«Чтобы начать откладывать кучу яиц, им нужна только пища и карбонат кальция. Раньше они у нас не закреплялись, потому что вымерзали суровой зимой. Но сейчас зимы тёплые, часть популяции успешно зимует и размножается», — отмечает Алексей Тихонов.
Учёный проводит параллель с США, где в ряде штатов, например во Флориде, за содержание африканских улиток ахатин (которые популярны у любителей экзотики) грозит уголовное преследование из-за их разрушительного воздействия на сельское хозяйство.
Так, или иначе, массовое появление вредителей — не мистика, но и не начало апокалипсиса. Это следствие ослабления системного контроля за саранчой, глобализации рынков и изменения климата.
Грамотные фермеры знают, как спасти урожай, переждав пик нашествия насекомых, а дачникам стоит просто внимательнее смотреть под ноги и не забывать, что природа гораздо сложнее и мудрее, чем кажется на первый взгляд.