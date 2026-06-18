В Красноярском крае бензин подорожал почти на 14% за год

Премиальный бензин АИ-98 и выше дорожал медленнее. Его стоимость увеличилась на 6,94%. В мае литр АИ-92 в среднем стоил 64,20 рубля, АИ-95 — 68,44 рубля. За АИ-98 и выше автомобилисты платили в среднем 91,37 рубля за литр. Дизельное топливо стоило около 82,76 рубля за литр.