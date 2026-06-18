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В Красноярском крае бензин подорожал почти на 14% за год

В Красноярском крае цены на бензин за год выросли на 13,69%.

В Красноярском крае цены на бензин за год выросли на 13,69%. Об этом сообщает Красноярскстат.

Рост стоимости топлива оказался заметно выше общей инфляции. В мае годовая инфляция в регионе составляла 5,9%. Сильнее всего подорожал самый популярный у автомобилистов бензин АИ-92. За год его цена выросла на 14,3%. Бензин АИ-95 прибавил 13,41%.

Премиальный бензин АИ-98 и выше дорожал медленнее. Его стоимость увеличилась на 6,94%. В мае литр АИ-92 в среднем стоил 64,20 рубля, АИ-95 — 68,44 рубля. За АИ-98 и выше автомобилисты платили в среднем 91,37 рубля за литр. Дизельное топливо стоило около 82,76 рубля за литр.

Ранее стало известно, что бензин в Красноярском крае стал самым доступным в Сибири.