На Дону девелоперов обязали строить 1,4 парковки на каждые 100 метров жилья

Первоначально планировалось, что у строительных организаций будет время до конца 2028 года, чтобы приспособиться к строгим правилам, касающимся обеспечения жилых комплексов парковочными местами. Однако с появлением нового документа этот период был сокращён до двух лет, что сделало новые требования практически обязательными для немедленного выполнения.