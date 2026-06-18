Жители Кстовского района пожаловались на состояние дороги, ведущей к трассе М‑7

По словам местных жителей, после зимы проезжая часть улицы Горького от улицы Котовского до трассы М-7 находится в плачевном состоянии. Дорога буквально состоит из одних ям, близко расположенных друг к другу, что сильно затрудняет автомобилям проезд. В нормативном состоянии находится только непосредственный подъезд к трассе.