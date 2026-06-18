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Жители Кстовского района пожаловались на состояние дороги, ведущей к трассе М‑7

После зимы проезжая часть улицы Горького от улицы Котовского до трассы М-7 находится в плачевном состоянии.

Источник: Нижегородская правда

Жители Кстовского района пожаловались на состояние проезжей части дороги, ведущей к трассе М-7 «Волга». Фото дорожного полотна в ямах они поделились с редакцией сайта pravda-nn.ru.

По словам местных жителей, после зимы проезжая часть улицы Горького от улицы Котовского до трассы М-7 находится в плачевном состоянии. Дорога буквально состоит из одних ям, близко расположенных друг к другу, что сильно затрудняет автомобилям проезд. В нормативном состоянии находится только непосредственный подъезд к трассе.

Как пояснили редакции сайта pravda-nn.ru в администрации Кстовского района, в адрес содержащего дорогу учреждения подготовлено письмо о рассмотрении возможности проведения дополнительных работ по ямочному ремонту на этом участке.

В администрации напомнили, что планирование ремонта автомобильных дорог и их перечень определяются в порядке приоритетности.

«В первую очередь ремонтируются дороги, по которым проходят основные транспортные маршруты с высокой интенсивностью движения, и маршруты, ведущие к социально значимым объектам», — добавили в ведомстве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 49% от плана ремонта нижегородских дорог выполнили за май.