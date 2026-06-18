В Красноярском крае увеличат размер премий для ученых и педагогов

В Красноярском крае увеличат размер государственных премий для ученых и педагогов. Надбавка получается солидная — 50%. Законопроект был принята сегодня, 18 июня, в первом чтении на сессии краевого парламента. Инициатива принадлежит правительству региона, который обратил внимание на то, что размер выплат не менялся с 2014 года.
Документ предусматривает увеличение краевых государственных премий в сфере профессионального образования. Они присуждаются специалистам, добившимся высоких результатов в педагогической деятельности, научных разработках. В цифрах это выглядит так:
— докторантам — со 120 000 до 180 000 рублей,
— аспирантам — со 100 000 до 150 000 рублей,
— педагогическим работникам — с 50 000 до 75 000 рублей.
Всего учреждается пятьдесят премий. Награды вручаются губернатором края в торжественной обстановке в День учителя.