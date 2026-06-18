В Красноярском крае увеличат размер премий для ученых и педагогов

В Красноярском крае увеличат размер государственных премий для ученых и педагогов. Надбавка получается солидная — 50%. Законопроект был принята сегодня, 18 июня, в первом чтении на сессии краевого парламента. Инициатива принадлежит правительству региона, который обратил внимание на то, что размер выплат не менялся с 2014 года.