Во Владимирской области пройдет фестиваль «Цветы в усадьбе»

Фестиваль «Цветы в усадьбе» состоится с 24 июля по 2 августа во Владимирской области, сообщили в туристском информационном центре региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Площадкой фестиваля станет усадьба Жерехово. Когда-то она была родовым гнездом Всеволожских, затем перешла графу Зубову, а позже — семье Оболенских. После революции усадьба постепенно утратила прежнее значение. Программа фестиваля объединит несколько направлений. Главными визуальными акцентами станут цветочные композиции, которыми будет украшена усадьба.
Для гостей мероприятия подготовят иммерсивную выставку-путешествие. Она будет посвящена истории усадьбы. Основную экспозицию развернут в восьми комнатах на втором этаже. В каждом помещении будет рассказана история о конкретном периоде в судьбе усадьбы: «Начало», «Зрелость», «Нелюбовь», «Надежда», «Неприкаянность», «Потеря смысла», «Молчание» и «Возрождение».
Кроме выставки, гостей ждет уличная ярмарка «Светлица». На ней будут презентованы локальные культурные бренды в русском стиле. Программу также дополнит лекторий — пространство живого общения с экспертами из разных сфер. Спикеры расскажут о современных тенденциях, творческих процессах, развитии проектов и работе внутри индустрии. Купить билеты и узнать подробную программу мероприятия можно по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.