В поселке Глазуновка Орловской области благоустроили дворовую территорию

Специалисты обустроили на придомовой территории тротуар, установили бордюрный камень. Кроме того, во дворе оборудовали четыре удобные скамейки со спинками и четыре урны. Ожидается, что теперь придомовая территория станет более востребованным местом для прогулок, общения и отдыха на свежем воздухе.