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В поселке Глазуновка Орловской области благоустроили дворовую территорию

Работы провели около дома № 6 по улице Молодежной.

Дворовую территории дома № 6 по улице Молодежной благоустроили в поселке городского типа Глазуновка в Орловской области, сообщили в администрации Глазуновского района. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты обустроили на придомовой территории тротуар, установили бордюрный камень. Кроме того, во дворе оборудовали четыре удобные скамейки со спинками и четыре урны. Ожидается, что теперь придомовая территория станет более востребованным местом для прогулок, общения и отдыха на свежем воздухе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.