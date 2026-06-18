Губернатор Прикамья ознакомился с разработками ПНИТИ для горнодобывающей отрасли

В институте разрабатывают и производят подземные буровые машины «БПМ» и «Короед», предназначенные для предприятий нефтегазового и горнодобывающего комплексов. Специалисты ПНИТИ самостоятельно выполняют весь цикл работ — от проектирования техники до её серийного выпуска. Сегодня такое оборудование уже используется на рудниках Пермского края.