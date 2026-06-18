Воронежский фермер рассказал о главных рисках в аграрном бизнесе

Он назвал основные барьеры и сложности. Во-первых, действуют высокие пошлины. Со сбытом проблем нет — всё упирается в цену реализации. Для местного рынка приходится держать довольно низкие цены на сырье, однако в итоге для конечного потребителя они выходят не такие и низкие — все дело в торговле.