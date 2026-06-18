Воронежский фермер рассказал о главных рисках в аграрном бизнесе

В нынешних экономических условиях очень трудно заниматься сельскохозяйственным бизнесом. Сюда невозможно зайти с пустым карманом, открыть и заниматься рентабельно. К тому же должна быть значительная финансовая подушка. Об этом в беседе с vrn.aif.ru высказался глава крестьянско-фермерского хозяйства из Каширского района, победитель номинации «Успешный молодежный бизнес» предпринимательского форума им. Столля Иван Бащев.
«Все, кто работает в сельском хозяйстве, говорят: “Не идите сюда, не надо. Даже не думайте”. Это, во-первых, очень сложно, а во-вторых, требует огромных вливаний. Сельское хозяйство — очень рискованный бизнес», — уверенно говорит фермер.
Он назвал основные барьеры и сложности. Во-первых, действуют высокие пошлины. Со сбытом проблем нет — всё упирается в цену реализации. Для местного рынка приходится держать довольно низкие цены на сырье, однако в итоге для конечного потребителя они выходят не такие и низкие — все дело в торговле.
Во-вторых, зависимость от погодных условий. Например, в растениеводстве можно два года получать хороший урожай, а на третий год стукнут заморозки.
«На селе работать тяжело и непрестижно. Обычно работа начинается в шесть утра и хорошо, если в шесть вечера уходишь домой. Иногда приходится две-три недели работать без выходных. С кадровой проблемой уже сталкиваются крупные холдинги — нужны специалисты, а их не готовят», — добавляет Иван Бащев.